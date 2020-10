PS5, tantissimi giochi già in pre-ordine su Amazon

Redazione Webnews,

Manca ancora qualche settimana alla data di uscita di PlayStation 5 e, salvo colpi di scena, saranno in tanti a non riuscire ad avere la nuova console nei primi giorni: i pre-ordini sono già sold out da settimane e Sony ha confermato che anche chi è riuscito a prenotare una console potrebbe non riceverla subito.

Difficile prevedere al momento se per il periodo natalizio Sony sarà in grado di soddisfare meglio la domanda, considerato che insieme ad Xbox Series X ha tutte le carte in regola per essere uno dei dispositivi più venduti a Natale 2020, ma una cosa è certa: i videogiochi per PlayStation 5, nuovi o rimasterizzazioni di quelli meno recenti, sono già in pre-ordine per chiunque voglia portarsi avanti e farsi trovare pronto non appena arriverà la nuova console.

Amazon propone già non soltanto i titoli in uscita il prossimo novembre in occasione dell’uscita di PlayStation 5, ma permette già di pre-ordinare anche quelli già annunciati e con data di uscita nei primi mesi del 2021, come l’attesissimo Far Cry 6.

Ecco tutti i titoli che potete pre-ordinare fin da subito per PlayStation 5, con la certezza che di pagare il prezzo più basso applicato da Amazon tra il momento in cui avete effettuato l’ordine e il momento in cui l’articolo sarà messo in commercio.

Demon’s Souls

Spider-Man: Miles Morales

MXGP 2020

Yakuza: Like A Dragon

DiRT 5

Maneater

Dynasty Warriors 9 Empires

Assassin’s Creed Valhalla

Far Cry 6

Ride 4

Sackboy: A Big Adventure

Just Dance 2021