Samsung Galaxy Book S (Intel) in sconto su Amazon

Redazione Webnews,

Se siete alla ricerca di un notebook leggero e potente, oggi vogliamo segnalarvi che l’ottimo Galaxy Book S di Samsung, nella sua versione con processore Intel, è in offerta su Amazon con oltre 300 euro di risparmio rispetto al prezzo suggerito da Samsung, 1.229,00 euro, in occasione del Black Friday in anticipo del colosso dell’e-commerce.

L’eleganza tipica della linea dei Galaxy Book e un peso molto contenuto, ma anche una potente batteria da 42 Wh che assicura fino a 17 ore di riproduzione video con una singola carica, rendono il Galaxy Book S un dispositivo versatile e adatto alle attività più disparate. Il display LED da 13.3″ è dotato di pannello touchscreen che vi faciliterà molto nell’utilizzo quotidiano, velocizzando le vostre attività grazie all’utilizzo delle dita, proprio come fareste con uno smartphone, anche se la reattività non è la stessa.

Il Galaxy Book S si inserisce velocemente nell’ecosistema Galaxy di Samsung: se siete possessori di un altro dispositivo Galaxy, come uno smartphone o un tablet, il Galaxy Book S vi permetterà di ricevere le notifiche dello smartphone e gestisci gli tuoi appuntamenti e condividere le foto e i video direttamente dal computer.

Galaxy Book S (Intel): la scheda tecnica

Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : 13.3″ FHD LED (1920 x 1080) con pannello touchscreen

: 13.3″ FHD LED (1920 x 1080) con pannello touchscreen Dimensioni : 34.99 x 24.99 x 9.99 cm

: 34.99 x 24.99 x 9.99 cm Peso : 950 g

: 950 g CPU : Processore Intel Core i5-L16G7 (Fino a 3.0 GHz 4 MB Cache)

: Processore Intel Core i5-L16G7 (Fino a 3.0 GHz 4 MB Cache) Grafica : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Archiviazione : 512 GB eUFS, MicroSD slot (fino a 1 TB)

: 512 GB eUFS, MicroSD slot (fino a 1 TB) Fotocamera : 720p HD

: 720p HD Batteria : 42 Wh (fino a 17 ore in riproduzione video

: 42 Wh (fino a 17 ore in riproduzione video Connettività : Bluetooth v5.0, Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2

: Bluetooth v5.0, Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Porte : 2 USB C, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD

: 2 USB C, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD Sensori : Sensore impronte digitali, Sensore Hall, Sensore di luminosità

: Sensore impronte digitali, Sensore Hall, Sensore di luminosità Autenticazione : Accesso a Windows Hello tramite impronta digitale

: Accesso a Windows Hello tramite impronta digitale Audio : Quattro altoparlanti stereo: audio di AKG, suono immersivo con tecnologia Dolby Atmos

: Quattro altoparlanti stereo: audio di AKG, suono immersivo con tecnologia Dolby Atmos Colore: Mercury Gray