Xbox Series X, scorte limitate fino ad aprile 2021

Redazione Webnews,

Il Natale si avvicina e chi già pregustava di trascorrere il periodo di festa in lunghe sessioni di gioco con la nuovissima Xbox Series X forse dovrà iniziare a rivedere i propri piani. A pochi giorni dal lancio in tutto il Mondo, con scorte disponibili col contagocce, Microsoft ha reso noto in queste ore che i prossimi mesi continueranno ad essere caratterizzati da una disponibilità molto limitata.

Se Sony ha rivelato nei giorni scorsi che per il periodo natalizio sono in arrivo nuove scorte di PlayStation 5, Microsoft mette subito le mani avanti e parla di scorte limitate non soltanto fino alla fine del 2020, ma anche nei primi mesi del 2021.

La produzione prosegue a ritmi serrati, ma secondo una stima fatta dal CFO di Xbox, Tim Stuart, l’offerta continuerà a non coprire la domanda almeno fino ad aprile 2021, quando le scorte delle due nuove console, Xbox Series X e Xbox Series S, dovrebbero finalmente riuscire a soddisfare l’enorme domanda.

Avremo una domanda maggiore dell’offerta e ci scusiamo in anticipo per questo. Credo che continueremo a vivere in questo Mondo per qualche mese. Le stiamo assemblando da quasi due mesi e stiamo cercando di farle arrivare in più negozi possibili, ma la domanda è davvero altissima.