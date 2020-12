Microsoft Teams in auto: l’app per iOS supporta CarPlay

Redazione Webnews,

Dovete accompagnare vostro figlio a scuola e non riuscite a rientrare a casa in tempo per la riunione di lavoro su Microsoft Teams? Nulla di cui preoccuparvi! Oggi Microsoft ha annunciato un importante aggiornamento all’app ufficiale di Microsoft Teams per iOS sul supporto a CarPlay, il sistema di intrattenimento, navigazione e informazione di bordo di Apple.

Microsoft Teams diventerà compatibile con CarPlay e questo significa che, senza alcuna distrazione quando si è alla guida, si potrà chiedere a Siri di avviare chiamate o di rispondere alle chiamate in corso, così da ottimizzare anche il tempo che trascorriamo in automobile. E il tutto, come accade con tutte le app compatibili con CarPlay, senza togliere lo sguardo dalla strada o le mani dal volante.

La visualizzazione dell’app di Microsoft Teams su CarPlay sarà ridotta all’osso e nessun’altra funzionalità sarà disponibile oltre all’avvio delle chiamate e alla loro ricezione, proprio per ridurre a zero le possibili distrazioni.

E gli utenti di Android? Microsoft non fornisce alcuna informazione sulla compatibilità dell’app di Microsoft Teams anche con Android Auto, non è chiaro se perché lo sviluppo è in ritardo rispetto all’app per iOS o se al momento non è prevista alcuna integrazione col sistema multimediale per auto targato Google.

La novità per iOS è in arrivo. Gli utenti che intendono utilizzare il servizio di Microsoft mentre sono alla guida dovranno aggiornare l’app ufficiale di Microsoft Teams non appena sarà disponibile. Il rollout sarà graduale.