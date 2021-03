Amazon, alcuni utenti ricevono una consegna inattesa: ecco cos’è

Matteo Tontini,

Amazon sta facendo un regalo ad alcuni utenti: negli ultimi giorni, infatti, c’è chi ha ricevuto una consegna inattesa. In molti hanno esitato a prendere il pacco, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi: si tratta di una SIM WindTre offerta dal colosso dell’e-commerce grazie a un’iniziativa in collaborazione con la nota società telefonica. Nessuna truffa, insomma. Perciò, nel caso in cui vi trovaste a ricevere qualcosa che non avete ordinato, potrebbe trattarsi proprio di questo.

Non è chiaro in che modo Amazon abbia selezionato gli utenti a cui spedire la SIM, che permette di avere accesso a un mese gratuito di un’offerta che comprende 100 Giga di connessione dati, 200 SMS e minuti illimitati verso tutti. Al termine del periodo promozionale, il costo per continuare a usufruire dell’offerta sarà di 14,99 euro al mese. È possibile consultare una pagina ufficiale dedicata all’iniziativa, dove si trovano più dettagli al riguardo.

Chiunque fosse interessato, dopo aver ricevuto la SIM potrà attivarla gratuitamente entro il 31 luglio 2021 (e si rinnoverà in automatico dopo il primo mese, a meno che l’utente non dia disdetta). È possibile procedere all’attivazione tramite l’apposito sito web. Si tratta di una promozione nota con il nome e-Special 100.

