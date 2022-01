Come fare per aggiungere il Green Pass al nostro iPhone

Cerchiamo di fare luce sui diversi metodi utili per l’inserimento del Green Pass all’interno di Apple Wallet in un iPhone.

Ci siamo: probabilmente, il Governo ha intenzione di prorogare in misura illimitata il Green Pass per i vaccinati con booster, almeno fino a quando non arriverà la quarta dose del vaccino. Ecco perché conviene inserire il famoso certificato verde all’interno del proprio iPhone così da essere sempre pronti ad esibirlo.

Green Pass illimitato: meglio inserirlo nell’iPhone

Secondo voci di corridoio, sembra che il governo nostrano voglia prorogare la validità del Green Pass alle persone che hanno fatto il booster del vaccino anti CoVid-19. Al momento si attende il “via libera” degli enti regolatori Ema e Aifa in merito e in relazione all’ipotesi “quarta dose“.

Il decreto, al momento non ancora approvato, prevede che dal prossimo 1° febbraio il Green Pass rafforzato (ovvero quello rilasciato ai vaccinati con tre dosi e/o guariti dal CoVid), potrebbe quindi estendere la durata del certificato verde oltre i sei mesi attuali. Per questo motivo vi consigliamo di averlo sempre a portata di mano, magari nell’app Wallet del vostro iPhone. Ma come fare per inserirlo? Ve lo diciamo subito.

In primo luogo vi suggeriamo di stampare il Green Pass (lo potete fare gratuitamente in farmacia o a casa) o salvarlo dall’app IO nel rullino delle foto. Così facendo lo si ha sempre pronto all’uso nella galleria. Però possiamo fare uno step ulteriore, inserendolo nel sistema di pagamenti di Apple.

Vi consigliamo di utilizzare l’app Stocard, un software pensato per le carte fedeltà dei vari supermercati. Basta aprire l’app e pigiare l’icona “+”. Clicchiamo “Covid” e poi “Certificazione verde CoVid-19”. O scansioniamo la fotocamera con il Green Pass, o lo inseriamo manualmente oppure andiamo su “aggiungi foto” e inseriamo l’immagine salvata da IO. Adesso cliccatelo e cercate i tre puntini in alto a destra; pigiate “Aggiungi ad Apple Wallet”, nuovamente “Aggiungi” e avrete fiinto. That’s it. In questo modo avrete il codice QR pronto per essere mostrato in pochi istanti a chi di dovere.