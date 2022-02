Apple Watch: in arrivo tre modelli nel 2022, ma addio al Series 3

Secondo quanto si apprende, sembra che nel 2022 vedremo ben tre diversi modelli di Apple Watch; a dirlo, Mark Gurman di Bloomberg.

Apple svelerà ben tre modelli di Apple Watch nel corso del 2022; questo è quanto afferma un rapporto di domenica, ma mentre i cambi generazionali non comporteranno necessariamente importanti alterazioni dei sensori sotto la scocca. Altresì, sappiamo che la mela potrebbe togliere dal commercio il Watch Series 3.

Apple Watch: cosa sappiamo della Series 8?

Si prevede che la generazione di Apple Watch Series 8 incorporerà alcune modifiche al design e potrebbe includere più di un modello nel 2022. Domenica, abbiamo scoperto maggiori dettagli su cosa aspettarci da Apple e cosa potrebbe essere ritirato.

Secondo la newsletter “Power On” di Mark Gurman per Bloomberg, il 2022 sarà “il più grande nella storia dell’Apple Watch dal modello originale“. In termini di versioni, Gurman anticipa il Watch Series 8, un Watch SE aggiornato e un “Watch orientato agli sport estremi”.

L’idea del debutto di tre modelli è stata sollevata in precedenza, con una versione rugged che si diceva che sarebbe dovuta arrivare lo scorso anno. Anche l’analista Ming-Chi Kuo ne aveva parlato agli investitori in passato.

Per quanto riguarda le funzionalità, Gurman non si aspetta “nessun nuovo importante sensore di salute” per il 2022, ad eccezione dei sensori di temperatura corporea. Tuttavia, afferma che i modelli includeranno chip più veloci, oltre a “importanti aggiornamenti al monitoraggio delle attività“.

Oltre all’aggiunta alla gamma di Apple Watch, Gurman crede anche che il Watch Series 3 “potrebbe finalmente essere ritirato“. Non viene offerto alcun motivo per il pensionamento, ma è facile capirlo. Anche per noi, è molto difficile consigliarvi quel gadget, nonostante il prezzo bassissimo.

Apple attualmente vende l’Apple Watch Series 3 come opzione entry level, insieme al Watch Series 7 e al Watch SE. È plausibile che Tim Cook possa smettere di offrire la Serie 3, spingendo i nuovi clienti ad acquistare il modello SE come terminale entry-level. Siamo curiosi di conoscere i piani della mela per il futuro.