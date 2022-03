iPhone 15 Pro: grandi novità nel 2023

Secondo quanto si apprende da recenti fonti emerse online, sembra che il futuro iPhone 15 Pro disporrà di una innovativa selfiecam UDC.

Secondo il portale TheElec, sembra che l’iPhone 15 Pro del 2023 sarà dotato di uno snapper selfie per la fotocamera sotto il display. Non di meno, tutti i sensori aggiuntivi come il Face ID, dovrebbero venir allocati anch’essi sotto il pannello.

Sappiamo che fra pochi mesi Apple dovrebbe presentare la gamma iPhone 14 Pro. Ci sarà un grosso cambiamento sul pannello, dopo anni e anni di notch vari e eventuali.

iPhone 15 Pro: ancora grossi cambiamenti

Facciamo un passo indietro: il colosso di Cupertino dovrebbe svelare la gamma iPhone 14 Pro con un nuovo design sullo schermo: vedremo un foro e una pillola sulla parte anteriore superiore al posto del notch, ma si dice che questa versione sia “propedeutica” a quella del 2023. Di fatto, l’obiettivo finale, stando a quanto si legge dalle indiscrezioni emerse sul web, dovrebbe essere la soluzione UDC (Under Display Camera). Questo elemento dovrebbe liberare ancora più spazio sullo schermo nel prossimo futuro.

Stando a quanto emerge da un report del giornale sudcoreano TheElec, Samsung Display e OTI Lumionics stanno realizzando congiuntamente una nuova generazione di snapper selfie UDC che arriverà per la prima volta sul Galaxy Z Fold5 nel 2023 e in seguito anche sull’iPhone 15 Pro della mela.

Di fatto, Samsung Display sembra aver scelto di cooperare con OTI Lumionics al fine di realizzare una nuova serie di materiali organici per la modellazione del catodo. Questa mossa serve semplicemente per “aprire microscopiche finestre trasparenti nel catodo e negli strati di pixel OLED”.

In poche parole: così facendo, lo schermo risulterebbe totalmente trasparente e permetterà alla mela (e alle altre case produttrici di telefoni) di inserire i sensori e la fotocamera sotto lo schermo. Non di meno, si apprende che anche il sensore IR potrebbe funzionare normalmente con lo schermo sbloccato. Il fine ultimo è quello di creare uno schermo privo di elementi disturbanti, a tutto vantaggio del design.