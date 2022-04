Apple rilascia iOS 15.4.1 e corregge il battery drain

Finalmente, Apple ha rilasciato iOS 15.4.1 per iPhone e iPad che corregge, fra le altre cose, il famoso battery drain causato da iOS 15.4.

Apple ha appena rilasciato la nuova iterazione di iOS 15.4.1; questa corregge il famigerato battery drain e il consumo anomalo della batteria che molti utenti hanno segnalato nelle scorse settimane.

Facciamo il punto: l’OEM di Cupertino, nella giornata di ieri, ha distribuito iOS e iPadOS 15.4.1; si tratta di un minor update del software uscito pochi giorni dopo l’evento Peek Performance, ma che mira a risolvere i bug creati in seguito al rollout.

iOS 15.4.1: cosa cambia?

Gli update possono essere scaricati gratis dalle impostazioni. Dovete solo controllare se il vostro device è compatibile e idoneo ma considerando che perfino un SE del 2016 è compatibile, non dovrebbero esserci problemi. Ad ogni modo, vi basterà andare nel menù e pigiare su Generali, seguito da Aggiornamento software.

Ci sono pochi cambiamenti ma il più grande dovrebbe risolvere il famoso battery drain che in molti hanno segnalato sul web con iOS 15.4. Ci sono anche grosse correzioni per i terminali acustici Made for iPhone e per i dispositivi Braille.

Questo update include dunque, le seguenti bug fix per iPhone e iPad:

La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente del previsto dopo l’aggiornamento a iOS 15.4;

I dispositivi Braille potrebbero non rispondere durante la navigazione del testo o la visualizzazione di un avviso;

Gli apparecchi acustici realizzati per iPhone potrebbero perdere la connessione all’interno di alcune app di terze parti.

Non di meno, queste versioni risolvono un problema di AppleAVD che permetteva ad un’app qualsiasi di eseguire codice arbitrario con privilegi del kernel. Ora l’OEM di Cupertino afferma che questo bug potrebbe essere stato risolto, quindi vi consigliamo di aggiornare il vostro device il prima possibile.

Fra le altre cose, la mela ha rilasciato anche i nuovi aggiornamenti tvOS 15.4.1, HomePod 15.4.1 e watchOS 8.5.1. Quest’ultimo poi, è molto importante perché aggiusta il problema del caricatore lento per i modelli di Watch Series 6/7.