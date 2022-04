Il menù di Pasqua è servito con HelloFresh

Pranzo pasquale? Ci pensa HelloFresh: aggiungi il menù di Pasqua e ricevi ingredienti e ricette comodamente a casa.

Mancano poco meno di due settimane a Pasqua e l’argomento più discusso è: quali piatti portare in tavola? Gli italiani affidano i propri dubbi ai motori di ricerca, prediligendo idee e ispirazioni per ogni portata. Nello specifico, secondo una ricerca condotta tramite Semrush e Google Ads, i più cercati in rete sono gli antipasti (ben 31.000 volte nell’arco di un anno), seguiti a ruota da dolci e dessert (con 30.000 ricerche). Per primi e secondi la scelta cade sui piatti della tradizione, come la pastiera napoletana e la classica colomba pasquale.

Una buona abitudine è quella di riutilizzare gli avanzi in modo creativo per realizzare nuove ricette nei giorni di Pasquetta e quelli a seguire. L’ingrediente più quotato sono, ovviamente, le uova di Pasqua: nell’aprile 2021 sono state ben 12.100 le ricerche su come utilizzare il cioccolato rimanente. Sempre più diffusa e parte della tradizione anche la cucina vegetariana. Le ricerche per i menù di Pasqua meat-free sono aumentate, infatti, del 40% dal 2018 al 2021. L’attenzione è rivolta soprattutto agli antipasti, che hanno registrato un’impennata del +180% di ricerche in un solo anno.

Impegnati nella routine di tutti giorni, spesso preparare un menù pasquale con i fiocchi per la famiglia o gli invitati non è sempre facile. Alla ricerca delle ricette va infatti aggiunto il tempo utilizzato per fare la spesa e quello passato a cucinare. Per risolvere il problema alla radice c’è HelloFresh, un servizio innovativo che ti permette di ricevere comodamente a casa delle box colme di ricette gustose e sane. I “meal kit” – questo il loro nome – sono pensati con ingredienti freschissimi e di prima qualità, già porzionati per evitare qualsiasi tipo di spreco.

E non c’è nemmeno bisogno di andare a fare acquisti: basterà selezionare il numero di invitati e riceverai direttamente a casa tutto il necessario per preparare i piatti. Alcuni esempi? Per il menù di Pasqua, gli chef di HelloFresh propongono come primo piatto ravioli alla borragine di Albenga su crema verde di spinaci e basilico con pancetta croccante. Il secondo, invece, è tutto vegetariano: bistecca di cavolfiore affumicato con salsa verde e yogurt.

HelloFresh: come funziona?

Il funzionamento di HelloFresh è molto semplice e personalizzato in base alle esigenze del cliente. La creazione della box si suddivide in preferenze (quattro quelle disponibili fra carne e pesce, famiglia, vegetariano e conta calorie), numero di persone (2 oppure 4) e quantità di ricette settimanali (da 3 a 5). Questa è la tua box predefinita, che può essere sempre personalizzata a piacere.

Ad esempio, in occasione delle festività, potrai aggiungere le ricette di Pasqua indicando il numero di invitati al pranzo. Riceverai così comodamente a casa tutti gli ingredienti e le istruzioni di preparazione. Anche il prezzo è piuttosto economico e grazie alla promozione al momento attiva potrai risparmiare 45 euro sul costo complessivo delle prime tre box. E per la prima, la spedizione è gratuita.