Creative Week Domestika: corsi da 9,90€

È arrivata la Creative Week Domestika: sconti a partire da 9,90 euro su una vastissima selezione di corsi.

Tanti nuovi sconti in casa Domestika, in occasione della Creative Week: decine di corsi sono in offerta a partire da soli 9,90 euro. La promozione è attiva su una vasta selezione di corsi per tutti i livelli di competenza e categorie, che spaziano dall’illustrazione al craft, dal design alla scrittura, fino al marketing & business.

Creative Week: quali sono i corsi in offerta?

Fra le dodici categorie proposte da Domestika, la più gettonata è sicuramente quella dell’illustrazione che offre corsi rivolti sia a chi è interessato al disegno classico – come acquerelli o sketching a matita – che a quello digitale ed i software più diffusi, come Adobe Photoshop, Illustrator o Procreate. La categoria craft, invece, propone lezioni di varia natura orientate in particolar modo al fai-da-te. Via libera quindi a costruzione di mobili, falegnameria, cake design, uncinetto, ceramica, gioielli in argilla e amigurumi.

La sezione che più si discosta dalla natura creativa di Domestika è quella dedicata al marketing & business, che offre una serie di interessanti corsi rivolti soprattutto a coloro che vogliono aprire un’attività o potenziare un brand già esistente. Troviamo, ad esempio, il corso di Google e Facebook Ads per principianti, copywriting per social network e lezioni di brand strategy. I social network, in particolare Instagram, sono uno degli argomenti più trattati in questa tipologia di corsi. Chiudono il catalogo fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web & app design, calligrafia e tipografia, moda, musica e audio.

Tutti i corsi Domestika offrono videolezioni on-demand ad accesso illimitato, risorse extra e un attestato di completamento personalizzato. Per visionare l’intero catalogo è sufficiente collegarsi alla pagina web della promozione e da lì selezionare i corsi da aggiungere al carrello. Ricordiamo che, in occasione della Creative Week, i corsi sono scontati a partire da 9,90 euro.