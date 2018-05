Volantino Unieuro, arriva l’Asus NovaGo

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato oggi il suo nuovo volantino delle offerte che sarà valido sino al prossimo 17 maggio 2018. Un volantino ricco di offerte e di sconti in cui spicca il debutto dell’Asus NovaGo, uno dei primi PC Windows 10 ARM ad arrivare in commercio. Trattasi di un 2-in-1 caratterizzato da un display da 13,3 pollici e dal processore Qualcomm Snapdragon 835 abbinato a 4GB di memoria RAM e a 128GB di SSD. Dotato di supporto alla connettività dati LTE, nonostante adotti la piattaforma ARM è in grado di eseguire la maggior parte delle applicazioni classiche di Windows grazie alla presenza di uno speciale emulatore. Prezzo di 799 euro.

Tra gli smartphone si menziona il Samsung Galaxy S7 a 329,90 euro, il Samsung Galaxy Note 8 a 799 euro, l’iPhone 8 64GB a 749 euro e i nuovissimi ed ambiti Huawei P20 a 679,90 euro e Huawei P20 Pro a 899,90 euro. Tra i tablet pc, Unieuro propone il nuovo Apple iPad 2018 con 128GB di memoria interna e connettività WiFi a 449 euro. Per gli appassionati del gaming, Unieuro propone diversi bundle come quello che vede la console Xbox One S 1TB in vendita con doppio controller e un gioco a 279,99 euro. La PS4 con doppio controller è offerta, invece, a 279,99 euro.

Tra i gadget in offerta si menziona anche il Google Home Mini in vendita abbinata al Chromecast al prezzo di 79 euro. Per gli appassionati di cinema Unieuro propone anche una ricca selezione di televisori di ultima generazione perfetti per chi ama la vera alta definizione.

Non mancano poi nemmeno accessori per il mondo dell’informatica come stampati e monitor, e gadget come smartwatch, smartband e hoverboard.