Sharp Aquos R2, schermo IGZO e dual camera

Luca Colantuoni,

Il produttore giapponese ha annunciato un nuovo smartphone di fascia alta con display IGZO. Lo Sharp Aquos R2 possiede molte caratteristiche interessanti, tra cui spiccano la resistenza all’acqua, la doppia fotocamera posteriore con funzionalità IA e l’elevata qualità audio. Purtroppo il dispositivo non arriverà in Europa, quindi potrà essere acquistato solo in Giappone.

Rispetto al precedente Aquos R sono stati apportati diversi miglioramenti, la prima delle quali è di natura estetica. Sharp ha infatti ridotto lo spessore delle cornici per incrementare la diagonale dello schermo, lasciato tuttavia il lettore di impronte digitali nella posizione originaria (in basso). Nella parte superiore del display è presente un notch per la fotocamera simile a quello di Essential Phone. Il pannello IGZO ha una diagonale di 6 pollici, frequenza di 100 Hz e risoluzione Quad HD+ (3040×1440 pixel), quindi con rapporto di aspetto 19:9.

La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 845, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 400 GB. Per la dual camera posteriore sono stati scelti sensori da 22,6 e 16,3 megapixel, abbinati ad un obiettivo standard e ad un grandangolare (135 gradi). Tra le funzionalità IA c’è quella che imposta automaticamente i parametri di scatto in base al soggetto inquadrato. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 16,3 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Lo smartphone supporta Dolby Atmos, Dolby Vision e Dolby AC-4. Può inoltre riprodurre video HDR10 e VP9. La batteria ha una capacità di 3.130 mAh. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. Il produttore non ha comunicato il prezzo. Lo smartphone sarà disponibile nei colori Premium Black, Platinum White, Aquamarine, Coral Pink e Rose Red durante l’estate.