HMD Global annuncia il Nokia X5 in Cina

Luca Colantuoni,

Come anticipato la scorsa settimana, HMD Global ha svelato in Cina il secondo modello della serie X. Il nuovo Nokia X5 condivide il design con il precedente Nokia X6, quindi si nota subito il notch nella parte superiore dello schermo. Lo smartphone potrebbe arrivare anche in Europa con un altro nome, probabilmente Nokia 5.1 Plus.

Il Nokia X5 possiede un telaio in alluminio e vetro. Lo schermo da 5,86 pollici ha una risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e un rapporto di aspetto 19:9. Lo spessore ridotto della cornice inferiore e l’uso del notch ha permesso di ottenere uno screen-to-body ratio dell’84%. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek Helio P60, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 8 megapixel, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel.

Il produttore offre diverse funzionalità, tra cui effetto bokeh, eliminazione dei difetti della pelle e selfie che sfruttano l’intelligenza artificiale. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, Galileo e LTE Cat. 4. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali sul retro. La batteria ha una capacità di 3.060 mAh e offre un’autonomia massima di 18 ore in conversazione.

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo, aggiornabile ad Android 9.0 P, ma non sono presenti i servizi Google. Il Nokia X5 sarà disponibile dal 19 luglio in tre colori (nero, blu e bianco). I prezzi sono 999 yuan (3GB+32GB) e 1.399 yuan (4GB+64GB), corrispondenti a circa 130 euro e 180 euro, tasse escluse.