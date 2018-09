Wind, l’offerta dedicata per iPhone XS e XS Max

Filippo Vendrame,

I nuovi iPhone XS e iPhone XS Max sono sbarcati ufficialmente in Italia e l’operatore Wind ha deciso di inserirli nel suo listino attraverso una serie di offerte speciali che permetteranno ai clienti di poter acquistare in forma agevolata i nuovi smartphone. Grazie all’opzione Telefono Incluso Standard, l’operatore permette ai suoi clienti con attivo un piano All Inclusive e Call Your Country Premium di abbinare uno dei nuovi iPhone pagando il suo acquisto in comode rate mensili.

Nello specifico, sono previste 30 rate mensili, un anticipo ed un’eventuale rata finale che sarà addebitata solamente in casi specifici come nel caso di variazioni contrattuali o di disdetta della SIM. Inoltre, se il cliente Wind non dovesse rispettare i vincoli contrattuali, dovrà pagare le restanti rate in una volta sola. L’addebito delle rate dovrà essere effettuato sulla carta di credito. L’anticipo, ovviamente, varia a seconda del modello di iPhone XS scelto. Di seguito tutti i costi da sostenere con l’opzione Telefono Incluso Standard.

Apple iPhone XS 64 GB : 28 euro al mese con un anticipo di 289,90 euro (rata finale di 70 euro)

Apple iPhone XS 256 GB : 30 euro al mese con un anticipo di 389,90 euro (rata finale di 110 euro)

Apple iPhone XS 512 GB : 31 euro al mese con un anticipo di 589,90 euro (rata finale di 90 euro)

Apple iPhone XS Max 64 GB : 28 euro al mese con un anticipo di 399,90 euro (rata finale di 60 euro)

Apple iPhone XS Max 256 GB : 30 euro al mese con un anticipo di 499,90 euro (rata finale di 100 euro)

Apple iPhone XS Max 512 GB: 31 euro al mese con un anticipo di 699,90 euro (rata finale di 70 euro)

Wind, inoltre, offre anche un’altra possibilità d’acquisto grazie ad una collaborazione con Findomestic. I nuovi iPhone XS si potranno acquistare a tasso zero ed anticipo zero. L’addebito dovrà avvenire su conto corrente o bollettino postale. Sono previste 29 rate più una rata finale che sarà addebitata sempre se il cliente non rispetterà il contratto.

I costi sono i seguenti.

Apple iPhone XS 64 GB : 39 euro al mese con un anticipo di 0 euro (rata finale di 68,90 euro)

Apple iPhone XS 256 GB : 45,50 euro al mese per 29 mesi con un anticipo di 0 euro (rata finale di 80,40 euro)

Apple iPhone XS 512 GB : 53,90 euro al mese per 29 mesi con un anticipo di 0 euro ( rata finale di 36,80 euro)

Apple iPhone XS Max 64 GB : 43,20 euro al mese per 29 mesi con un anticipo di 0 euro (rata finale di 47,10 euro)

Apple iPhone XS Max 256 GB : 49,60 euro al mese per 29 mesi con un anticipo di 0 euro (rata finale di 61,50 euro)

Apple iPhone XS Max 512 GB: 58,20 euro al mese per 29 mesi con un anticipo di 0 euro (rata finale di 12,10 euro)

