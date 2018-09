HP Tango, la stampante per le smart home

Filippo Vendrame,

HP Tango è una nuova stampante progettata appositamente da HP per le smart home. Trattasi di un prodotto diverso, che rompe totalmente con il passato. La stampante HP Tango, infatti, è stata progettata per essere non solamente utile per tutte le persone che vivono in casa ma anche bella esteticamente per essere tranquillamente inserita in ambienti compatti, spesso condivisi e arredati con particolare cura. Oltre che dotata di un design moderno e gradevole, la nuova stampante è anche il perfetto baricentro di una casa connessa.

La stampante, infatti, può essere controllata e gestita attraverso un’applicazione dedicata. Gli utenti, dunque, potranno stampare in ogni momento e da ogni luogo, utilizzando la connessione dati del cellulare oppure una rete WiFi. L’app, inoltre, permette alle persone di avere sempre la stampante in perfetta efficienza visto che potranno ordinare l’inchiostro direttamente dal loro smartphone. In alternativa, potranno farlo gestire in autonomia a Tango con HP Instant Ink. Quando una stampa sarà stata completata con successo, l’app invierà alle persone una notifica.

Inoltre, registrando la nuova stampante HP Tango su Instant Ink, gli utenti potranno stampare gratuitamente le foto direttamente dal loro smartphone. HP Tango sarà disponibile in Italia da questo autunno a partire da 149 euro. Contestualmente, arriverà sul mercato anche la stampante HP Tango X che include una cover, al prezzo di 199 euro. Le cover per Tango sono disponibili nelle varianti Indigo Linen, Charcoal Linen e, nel corso dell’anno, Cork Currant. È possibile scaricare HP Smart App da Apple Store e Google Play.