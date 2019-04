Marco Locatelli,

Altro competitor in arrivo per Spotify nel prossimo futuro: secondo quanto riportato dai colleghi di Billboard, Amazon starebbe lavorando ad un servizio gratuito di streaming musicale supportato da contenuti pubblicitari.

Con la nuova piattaforma musicale del colosso dell’e-commerce – che secondo il rumor di Billboard debutterebbe già la prossima settimana – si andrebbe ad accedere ad un catalogo limitato che darà la possibilità di ascoltare tracce direttamente sul proprio speaker Amazon, ad esempio Echo, senza dover pagare o registrarsi su servizi di terze parti, come appunto Spotify o YouTube Music.

Al momento ancora non è chiaro quanta musica sarebbe disponibile, ma quello che è certo è che ci sarà anche della pubblicità probabilmente tra un brano e l’altro ascoltato sullo speaker targato Amazon.

Amazon non ha commentato l’indiscrezione, ma sappiamo che il colosso guidato da Jeff Bezos ha già nel suo ecosistema due soluzioni per quanto riguarda la musica in streaming: Amazon Prime Music, gratuito per gli iscritti a Prime ma con catalogo limitato, e Prime Music Unlimited, che ha un costo di 9,99 euro al mese.

A differenza di Amazon Prime Music, però, la nuova piattaforma sarà disponibile gratuitamente per tutti e non solo per gli abbonati a Prime.

Sempre sul fronte Amazon, è di poche ore fa la notizia secondo la quale gli azionisti di Amazon voteranno, il giorno 22 maggio, per vietare la tecnologia di riconoscimento facciale (il timore è che questi strumenti siano utilizzati per fini illeciti); il consiglio di amministrazione vuole, invece, leggi governative.