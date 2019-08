Kena Mobile: torna Kena Summer 5,99

Filippo Vendrame,

Cambio di programma per Kena Mobile che rilancia l’opzione tariffaria Kena Summer 5,99 che a pochi giorni dal suo debutto era stata modificata in Kena Summer 6,99. Un cambio repentino che all’apparenza non ha una spiegazione. Tuttavia che si tratti di un errore o di una scelta commerciale precisa, il dato oggettivo è che dal weekend l’offerta Kena Summer 5,99 è tornata sottoscrivibile.

A questo punto è necessario fare un riassunto di quello che offre questa tariffa dell’operatore virtuale. Kena Summer 5,99 propone chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al costo di 5,99 euro al mese. Tuttavia, questa tariffa non è attivabile da tutti. Trattasi, infatti, di un’offerta operator attack rivolta ai nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero da Iliad e da alcuni operatori virtuali ad eccezione di Mobile, Rabona, NT Mobile e Ho. Mobile.

Per questa Offerta non è previsto un contributo di attivazione. Il costo per la SIM è pari a 5 euro. I minuti e gli SMS illimitati devono essere utilizzati in modo lecito, secondo buona fede e correttezza. Per la tariffazione dei dati, in caso di superamento della soglia mensile, si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena, a meno di Opzioni aggiuntive attive sulla linea.

Kena Summer 5,99 può essere attivata direttamente online, oppure dall’app o presso uno dei punti vendita ufficiali dell’operatore virtuale. Si ricorda che Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati. La velocità in download in 4G è limitata a 30 Mbps.

Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito dell’operatore virtuale.