Samsung Galaxy Fold merita una cura speciale

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Fold è al momento disponibile solo in Corea del Sud, ma arriverà in altri paesi nel corso dei prossimi mesi. Samsung ha dovuto correggere alcuni errori di progettazione prima del lancio ufficiale, a causa del suo particolare design. Il produttore ha ora pubblicato un video che spiega come prendersi cura del dispositivo.

Gli smartphone sono in vendita da oltre 10 anni, quindi tutti sanno (o dovrebbero sapere) come maneggiarli per evitare malfunzionamenti. Per questo motivo il video di Samsung sembra anacronistico. In realtà il Galaxy Fold rappresenta una nuova categoria di smartphone che nessuno ha mai utilizzato. Infatti uno dei problemi riscontrati con il modello originario, annunciato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, era dovuto alla presenza di una pellicola protettiva sullo schermo flessibile che, a differenza di quelle usate per i comuni smartphone, non doveva essere rimossa, essendo parte integrante del display Infinity Flex da 7,3 pollici. Samsung ha quindi corretto questo difetto, estendendo la pellicola oltre la cornice.

Samsung spiega nel video che non occorre uno screen protector aggiuntivo, ma consiglia di usare un “tocco leggero” (non applicare una pressione eccessiva), probabilmente per evitare la comparsa di graffi o segni permanenti sullo schermo flessibile. Il secondo difetto di progettazione era l’eccessivo spazio alle estremità della cerniera che lasciava entrare detriti, causando la rottura del display. Lo spazio è stato ridotto e sono stati aggiunti dei cappucci protettivi.

Gli utenti devono tuttavia evitare il contatto con acqua e polvere. Inoltre i magneti lungo i bordi, che garantiscono la chiusura dello smartphone, non devono interagire con oggetti che possono smagnetizzarsi, ad esempio le carte di credito. Samsung afferma che “uno smartphone come questo richiede una cura speciale”. Ecco perché viene offerto il Galaxy Fold Premiere Service, un supporto post-vendita che consente di chiedere assistenza in qualsiasi momento del giorno.