OnePlus Snowbots, battaglia di neve con robot 5G

Luca Colantuoni,

OnePlus aveva pubblicato su Twitter alcune immagini di un misterioso prodotto. Il produttore cinese aveva subito chiarito che non si trattava di uno smartphone, ma nessuno avrebbe mai immaginato che il prodotto fosse uno Snowbot, ovvero robot connessi in 5G che saranno protagonisti di una battaglia di neve interattiva.

OnePlus è stato uno dei primi produttori ad annunciare uno smartphone 5G-ready in Europa nel 2019. Per mostrare le prestazioni delle reti di nuova generazione, il produttore cinese ha organizzato in Lapponia una battaglia interattiva tra robot spara-palle di neve. Gli Snowbot verranno guidati da uno smartphone OnePlus 5G che riceverà i comandi dagli utenti. La Snowbot Battle inizierà il 9 marzo alle ore 13:00 con l’evento Humans vs Robots, durante il quale un team di umani sfiderà i robot. Successivamente ci saranno le battaglie tra i robot controllati a distanza.

Ogni battaglia dura qualche minuto e si giocherà per tutto il giorno (anche di notte perché i robot non dormono) fino al 12 marzo. Per partecipare è necessario accedere al sito dedicato con lo smartphone ed effettuare la registrazione. Ci sono quattro Snowbot, due per ogni team. Ogni team può lanciare un massimo di otto palle di neve. I partecipanti vengono inseriti in una coda di attesa (massimo due ore) e riceveranno una notifica quando è il loro turno.

Gli Snowbot sparano le palle di neve ad un velocità di 120 Km/h. OnePlus sottolinea che i robot non sono in vendita, ma è possibile vederli in azione direttamente sul posto (presso Ruka-Kuusamo). Il produttore ha infatti indetto un concorso che premia 18 fortunati con un viaggio in Lapponia. Tutte le informazioni sono disponibili sul forum ufficiale.