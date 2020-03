Amazon sconta tutti i prodotti della linea Echo

Redazione Webnews,

In queste settimane di isolamento domiciliare dovuto all’epidemia di coronavirus COVID-19, in Italia e nel resto del Mondo, è inevitabilmente aumentato l’utilizzo dei dispositivi che ci permettono di restare in contatti coi nostri cari. Chiamate e videochiamate sono più frequenti che mai e anche Amazon ha deciso di ridurre sensibilmente i prezzi dei dispositivi della linea Echo, perfetti anche per una comunicazione fluida e veloce tra più di un dispositivo.

Non solo gli altoparlanti intelligenti come l’Echo Dot o l’Echo Plus, ma anche gli Echo Show che permettono di effettuare videochiamate. E anche, pensando proprio alle tante ore da trascorrere a casa, i versatili Fire TV Stick che danno accesso immediato a una serie di servizi di streaming come Amazon Prime Video, Netflix o Disney+ anche a chi non ha un televisore di ultima generazione.

Echo Dot (3a generazione)

Echo Show 5

Potete leggere la nostra recensione di Echo Show 5 a questo indirizzo.

Echo Plus

Nuovo Amazon Echo (3a generazione)

Echo Show 8

Con Display Echo Show 8 Echo Show di 8ª generazione – Schermo intelligente HD da 8” con Alexa. Tessuto antracite 79,99 € su Amazon 129,99 € risparmi 50 €

Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.

Echo Show (2a generazione)

Fire TV Stick

Potete leggere tutte le specifiche e la nostra recensione a questo indirizzo.