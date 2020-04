Amazon Music, da oggi streaming gratuito per tutti

Redazione Webnews,

Dopo aver reintrodotto i 3 mesi di uso gratuito per Amazon Music Unlimited, Amazon ha deciso di fare di più per rendere il più piacevole possibile questo periodo di isolamento domiciliare forzato e da oggi ha esteso a tutti gli utenti l’accesso totalmente gratuito al servizio di streaming Amazon Music, generalmente accessibile soltanto agli utenti di Amazon Prime o ai sottoscrittori di Amazon Music Unlimited.

Chiunque può collegarsi all’indirizzo http://music.amazon.it e iniziare ad ascoltare in streaming il vasto catalogo musicale di Amazon, le playlist curate da Amazon e migliaia di stazioni radio. È necessario creare un account, ma la procedura è gratuita e richiede non più di qualche minuto. E, cosa molto importante, non richiede l’inserimenti di una carta di credito.



Una volta effettuato questi passaggio si potrà accedere liberamente al catalogo di Amazon Music direttamente dal browser, ma anche attraverso l’applicazione ufficiale per iOS e Android e, ovviamente, attraverso i dispositivi della linea Echo con Alexa, in offerta in questi giorni di quarantena: