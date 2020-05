Instagram, 5 trucchi da usare nelle Storie

Redazione Webnews,

La popolarità delle Storie di Instagram sta superando quella della condivisione più tradizionale di foto e video sulla piattaforma fotografica di Facebook. E non è un caso se Instagram ormai da tempo sta introducendo nuovi strumenti e nuove opzioni legati proprio alle Storie, mentre per foto e video la situazione è invariata ormai da anni.

Le Storie permettono un tipo diverso di interazione e questo viene premiato dagli utenti. I commenti e le reazioni sono private, restano tra chi ha pubblicato la Storia e gli utenti che vi interagiscono, mentre i commenti e i “mi piace” a foto e video restano pubblici. Non solo. Le Storie sono più volatili rispetto alle condivisioni tradizionali e questo dà una spinta ad osare un po’ di più e lasciarsi andare, certi che dopo appena 24 ore quel contenuto non sarà più visibile agli altri.

Se state muovendo solo ora i primi passi con le Storie di Instagram, ecco cinque consigli che possono tornarvi utili.

Aggiungete le storie in evidenza

Le Storie di Instagram, come dicevamo in apertura, non sono più visibili agli utenti dopo 24 ore dalla loro pubblicazione, ma Instagram dà la possibilità di mettere in evidenza le Storie a cui si tiene di più e permette anche di andare a ripescare quelle pubblicate in passato, senza limiti di durata.

Mettere in evidenza una Storia di Instagram significa posizionarla a tempo indeterminato sul proprio profilo, visibile a tutti gli utenti in qualsiasi momento. È possibile mettere in evidenza tutte le Storie a cui si tiene di più, anche tramite una pratica organizzazione per categorie.

È sufficiente recarvi sul proprio profilo e selezionare l’icona “+” per accedere all’archivio delle vostre Storie e iniziare a metterle in evidenza come più vi aggrada.

Menzionate gli utenti nelle storie

Instagram vi dà la possibilità di menzionare altri utenti nelle vostre Storie, così da aumentare l’interazione, proprio come accade coi tag su Facebook o sulle condivisioni classiche su Instagram.

Menzionare un utente nelle Storie da anche la possibilità a quell’utente di ricondividere quella Storia tra le proprie Storie. Per taggare un utente è sufficiente un tap sull’icona degli sticker nella parta alta dello schermo e selezionare la voce @MENZIONA: digitate il nome utente della persona che volete menzionare ed il gioco è fatto!

Condividete i post di Instagram nelle Storie

Non tutti sanno che è possibile trasformare i post di Instagram in Storie. Non soltanto i propri, ma anche quelli di tutti gli altri utenti, proprio come accade con le condivisioni di Facebook. Avete visto un contenuto interessante su un profilo Instagram e volete segnalarlo ai vostri follower? È sufficiente un tap sull’icona della condivisione e selezionare la prima voce che comparirà: “Aggiungi post alla tua storia“.

Chi visualizzerà quella Storia saprà qual è la fonte originale e potrà visitare l’account da cui quel contenuto è stato condiviso la prima volta.

Usate i quiz e le domande

A tutti piacere rispondere a quiz e domande. Instagram permette di chiedere qualsiasi cosa ai propri follower nelle Storie usando due diverse opzioni, entrambe accessibili con un tap sull’icona degli sticker nella parta alta dello schermo: Domande e Quiz.

La prima opzione vi permette di fare ai vostri follower una domanda aperta, mentre la seconda opzione aggiunge la possibilità di fornire delle risposte tra le quali i vostri follower dovranno scegliere. E l’interazione è assicurata!

Aggiungete musica alle vostre Storie

Che stiate condividendo una semplice foto o un video poco importa: Instagram vi permette di aggiungere dei pezzi di brani musicali alle vostre Storie, scegliendo da un vastissimo catalogo colmo di hit storiche e nuovi brani. Avrete l’imbarazzo della scelta e potrete dare così un appeal in più alle vostre Storie.

Per aggiungere un brano musicale alla vostra Storia dovete fare un tap sull’icona degli sticker nella parta alta dello schermo, scegliere Musica tra le opzioni e iniziare a cercare il brano che vi interessa tra i milioni di brani disponibili oppure lasciarvi ispirare dai suggerimenti di Instagram.