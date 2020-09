Xbox Series X pre order: come acquistarla in anteprima

Redazione Webnews,

Xbox Series X, assieme ad Xbox Series S, sarà disponibile a partire dal 10 novembre, ma i preordini sono partiti già dal 22 settembre. Secondo quanto riferiscono gli analisti sulla base dei dati dei primi giorni di pre-order, Xbox Series X è in vantaggio su S con un rapporto di 70/30. L’analista Daniel Ahmad sostiene che il motivo potrebbe spiegarsi banalmente con le specifiche delle due nuove console. A prenotare Xbox Series X sarebbero i cosiddetti “hardcore gamer”, quelli che hanno maggiori pretese, mentre i videogiocatori occasionali, quelli che si accontentano di caratteristiche tecniche inferiori, sono quelli che risparmiano sull’acquisto.

Il preorder di Xbox Serie X e S è iniziato, dicevamo, il 22 settembre, attraverso numerosi negozi fisici, come quelli di Gamestop, che hanno anche avviato promozioni tramite cui è stato possibile per un periodo limitato di tempo dare in permuta anche la propria vecchia console. Online, invece, il preordine delle console nextgen è fattibile attraverso lo store Microsoft, ovviamente, ma anche su Amazon e alcune catene di informatica, come Euronics.

I prezzi sono di 499,99 euro per Xbox Serie X, che consente di in 4K nativi e fino a 8K di risoluzione, mentre Xbox Series S costa 299,99 euro. La differenza di prezzo sta nel fatto che la seconda console ha una potenza grafica ridotta, non ha il disco ed ha una risoluzione massima di 1440p in 60 FPS, comunque con prestazioni superiori di tre volte rispetto alle attuali console. Le prestazioni di I/O e CPU sono simili a Series X ma con un rendering inferiore.

Xbox Series X: dove fare il pre order

Microsoft Store

Amazon

GameStop

Euronics

Mediaworld

Unieuro