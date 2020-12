PlayStation 5, nuove scorte in arrivo: ecco dove controllare

Redazione Webnews,

Siete ancora alla disperata ricerca di PlayStation 5? Ecco una buona notizia, anche se forse anche in questo caso bisognerà essere piuttosto veloci: Sony ha confermato che in vista del periodo natalizio arriveranno nuove scorte dell’ambita console di ultima generazione, sia nella sua versione classica che in quella solo digitale.

Oggi vogliamo segnalarvi tutti i siti dei rivenditori in cui potereste trovare la nuova console non appena arriveranno le nuove scorte di PlayStation 5, così da facilitarvi la procedura di controllo periodico senza dover ricorrere ogni volta ai motori di ricerca e rischiare di perdere tempo prezioso che potreste dedicare a perfezionare l’acquisto una volta messa nel carrello l’oggetto del desiderio di questo 2020.

Vi basterà controllare periodicamente a questi indirizzo e verificare l’eventuale presenza di nuove scorte che, lo ricordiamo, dovrebbero arrivare col contagocce nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane.

Dove acquistare PlayStation 5: ecco i rivenditori

Playstation 5 da GameStop

Versione Standard

Edizione Digitale

Playstation 5 da Euronics

Versione standard e Digital Edition

Playstation 5 da Unieuro

Versione Standard

Edizione Digitale

Playstation 5 da MediaWorld

Versione Standard

Playstation 5 su Amazon

Versione Standard

Edizione Digitale