Fallout 76, Bethesda svela la nuova Roadmap

Fallout 76 continuerà a crescere e innovarsi anche in questo 2021, almeno a giudicare da quanto annunciato dallo sviluppatore Bethesda Game Studios, ovverosia una serie di nuove dinamiche che verranno introdotte gradualmente nel corso della stagione per donare ai giocatori un’esperienza ancora più ampia. Ecco nel dettaglio cos’ha in serbo per i suoi fan Bethesda Softworks:

Primavera

Con l’aggiornamento primaverile verranno rilasciati dotazioni S.P.E.C.I.A.L., slot per C.A.M.P., manichini e una nuova espansione per le operazioni giornaliere. Per uno sguardo più approfondito alle nuove funzionalità, è possibile consultare questo articolo Dentro il Vault. I giocatori che possiedono Fallout 76 tramite Bethesda.net possono provare tutte le nuove funzionalità e altro ancora nell’attuale iterazione del PTS. Inoltre ci sarà il ritorno di Armor Ace, in una feroce battaglia contro il Commissario Caos e gli Yukon 5. La stagione 4 porterà nuove ricompense sul tavoliere, con elementi estetici, materiali di consumo e tutto il resto.

Estate

L’anno scorso la Confraternita d’Acciaio è giunta in Appalachia: i giocatori hanno assistito a un conflitto tra gli alti ranghi e scoperto nuovi ostacoli ai loro progetti. Con l’aggiornamento estivo, intitolato Regno d’acciaio, la storia della Confraternita avrà seguito con nuove missioni, nuovi luoghi, nuovi PNG e potenti ricompense. Le scelte del giocatore cambieranno la Zona Contaminata. In più, quest’estate, gli utenti potranno creare oggetti leggendari specifici grazie ai moduli leggendari, adattandoli al proprio stile di gioco.

Autunno

Con l’arrivo dei primi freddi autunnali, Bethesda rilascerà un update sul quale ha però voluto mantenere un assoluto riserbo. Di sicuro, da quanto emerso, ci saranno dei cambiamento in arrivo, e insieme a essi un’evoluzione dei mondi privati. Inoltre verrà introdotta un’espansione per le operazioni giornaliere e nuovi modi di affrontarle.

Inverno

Con l’inverno faranno infine il loro ingresso nel gioco armi e armature leggendarie a quattro stelle, nonché i tanto richiesti animali per il C.A.M.P. A completare l’offerta ci sarà la nuovissima sfida pubblica “Invasori dall’oltre-galassia”, che unirà tutti gli utenti del server per completare le sfide, affrontare nuovi nemici e guadagnare nuove e fantastiche ricompense: i cultisti dell’Appalachia stanno infatti tramando qualcosa di sinistro in un nuovo evento stagionale: il rituale.