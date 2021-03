I dispositivi Echo Dot in offerta su Amazon

Redazione Webnews,

L’evento primaverile di sconti di Amazon è stato lanciato oggi a sorpresa e tra le migliaia di prodotti in offerta in centinaia di categorie non potevano non mancare importanti sconti sui dispositivi del colosso dell’e-commerce, i già vendutissimi dispositivi della serie Echo Dot.

I mega sconti riguardano quasi tutti gli smart speaker Echo, a cominciare dai piccoli e potenti Echo Dot di quarta generazione che possono essere posizionati in qualsiasi stanza di casa ed essere associati anche ad altri dispositivi della linea Echo per creare un vero e proprio ecosistema casalingo con Alexa.

Tutte le diverse colorazioni disponibili sono in offerta temporanea col 50% di sconto rispetto al prezzo a cui vengono venduti generalmente, un’offerta che non capita tutti i giorni di trovare!

Nuovo Echo Dot (4ª generazione, Antracite)

Nuovo Echo Dot (4ª generazione, Ceruleo)

Nuovo Echo Dot (4ª generazione, Bianco ghiaccio)

A scendere di prezzo sono anche i loro predecessori, gli Echo Dot di terza generazione, la versione che ha preceduto il cambio di stile deciso da Amazon. Caratteristiche simili, ma stile diverso.

Anche in questo caso, però, il prezzo è del 50% inferiore rispetto a quello di listino:

Echo Dot (3ª generazione, Tessuto antracite)

Echo Dot (3ª generazione, Tessuto grigio chiaro)

Echo Dot (3ª generazione, Tessuto malva)

Echo Dot (3ª generazione, Tessuto grigio mélange)

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi ridotti su Amazon sono riservati agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.