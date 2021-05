I nuovi Xiaomi Mi 11i con 100 euro di sconto su Amazon

Redazione Webnews,

A poco più di un mese dall’annuncio ufficiale di Xiaomi, i nuovi e potenti smartphone Mi 11i scendono già di prezzo su Amazon. E non si tratta di un piccolo sconto, ma di un risparmio di 100 euro rispetto al prezzo di listino, valido per le tre versioni del dispositivo: Celestial Silver, Cosmic Black e Frosty White.

I nuovi Mi 11i di Xiaomi saranno disponibili per la spedizione su Amazon a partire dal 15 maggio 2021 e anche per questo si tratta di un’offerta da non perdere. Chi cerca uno smartphone versatile e potente, può andare a colpo sicuro: Mi 11i offre un’esperienza fotografica versatile e di alto livello professionale con una tripla fotocamera posteriore da 108 MP e grazie al display AMOLED 120Hz da 6.67″ a 120 Hz lo scorrimento e la navigazione sono più fluidi che mai.

Sotto la scocca si nasconde il potente processore Qualcomm Snapdragon 888 5G che, unito ad una batteria a lunga durata da 4520mAh, assicura un utilizzo prolungato dello smartphone con un’ottimizzazione senza precedenti. La batteria supporta anche la ricarica rapida da 33W.

Mi 11i è soltanto uno dei cinque dispositivi della serie Mi 11 presentati da Xiaomi il mese scorso. A lui si affiancano Mi 11 Ultra, 11 Pro, 11 Lite, 11 Lite 5G, ma al momento in Italia non è previsto il rilascio del modello Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11i: la scheda tecnica

Display: 6’67” Super AMOLED, 120Hz, HDR10+

6’67” Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ Processore: Qualcomm Snapdragon 888.

Qualcomm Snapdragon 888. Memoria: 8GB di RAM LPDDR5 – 128GB interna.

8GB di RAM LPDDR5 – 128GB interna. Dual SIM: sì, dual 5G standby.

sì, dual 5G standby. Connettività: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C, IR, NFC.

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C, IR, NFC. Sensore delle impronte digitali: nel display.

nel display. Fotocamera anteriore: 20MP, f/2,2, pixel da 0,8um, 1,6um Super Pixel 4-in-1, FOV 78°, FF.

20MP, f/2,2, pixel da 0,8um, 1,6um Super Pixel 4-in-1, FOV 78°, FF. Fotocamera posteriore: 108 MP f/1.8

108 MP f/1.8 OS: MIUI 12 basato su Android 11.

MIUI 12 basato su Android 11. Batteria: 4520 mAh con ricarica 67W sia cavo che wireless, inversa a 10W.

4520 mAh con ricarica 67W sia cavo che wireless, inversa a 10W. Audio: 2x speaker Harman Kardon, certificazione Hi-Res Audio.

2x speaker Harman Kardon, certificazione Hi-Res Audio. Certificazione: IP68.

IP68. Dimensioni e peso: 163.7 x 76.4 x 7.8 mm – 196 grammi.