Ho. Mobile ti premia se cammini più di quanto navighi

Redazione Webnews,

Ho. Mobile ha lanciato una promozione dedicata ai suoi clienti che hanno l’abitudine di camminare molto ogni giorno. Dopo l’offerta pensata per i clienti Iliad che prevede la portabilità del numero, l’operatore ha deciso di premiare chi compie ogni giorno più passi. In sostanza, chi cammina più di quanto naviga, viene premiato. L’iniziativa prende il nome, non a caso, Più Passi che Giga ed è valida fino al 31 maggio. Contestualmente alle riaperture, dunque, ho. Mobile premia chi svolge maggiormente attività all’aperto, ovviamente nel rispetto dei protocolli anti-covid vigenti.

Ho. Mobile per un uso responsabile di Internet

Un’iniziativa che al contempo promuove il movimento e l’uso responsabile della connessione ad Internet. La pandemia ha inevitabilmente aumentato le ore trascorse su Internet davanti a smartphone e tablet (il dato è maggiormente preoccupante per i più giovani, costretti a farlo anche per la didattica a distanza), ma visto che le attività all’aperto sono gradualmente consentite, è necessario tornare ad avere una giornata “equilibrata”.

Più passi che Giga

Per aderire alla promozione è necessario disporre di una Sim ho. mobile attiva con contratto voce e si può attivare dalla sezione Più Passi che Giga dell’app ufficiale appositamente aggiornata all’ultima versione. Per l’adesione all’iniziativa, è necessario dare accesso alle informazioni provenienti dall’app Salute nel caso dei dispositivi iOS, ovvero Google Fit sui dispositivi Android. Se da qui alla fine della promozione, l’utente avrà effettuato più GigaPassi (1 GigaPasso corrisponde a 10.000 passi, orientativamente 8 chilometri) rispetto al consumo di Giga della Sim, sarà premiato. In poche parole, se i GigaPassi saranno di più dei Giga consumati, a giugno l’utente riceverà un Sms o una mail con un codice che dà diritto ad un buono sconto da 10 euro per l’acquisto su mi.com di una Xiaomi Mi Smart Band 5 tra l’1 e il 28 giugno 2021. Inoltre, per ogni 1.000 Tera risparmiati, ho. Mobile pianterà un albero tramite la piattaforma Treedom.