FIFA 22, le differenze tra la Standard e la Ultimate Edition

FIFA 22 sta arrivando in due diverse edizioni. Ecco cosa è incluso nella Ultimate Edition di FIFA 22 e quali sono i bonus pre-ordine.

EA SPORTS FIFA 22 è in dirittura d’arrivo. Nei giorni scorsi EA ha ufficializzato la data di uscita e svelato un corposo trailer in cui ha fatto sfoggio della tecnologia di nuova generazione HyperMotion in grado di dare vita all’esperienza di gioco più realistica e coinvolgente al mondo.

Se per FIFA 21 EA aveva lanciato tre diverse edizioni del gioco – Standard, Champions e Ultimate – per il nuovo capitolo ha deciso di semplificare un po’ le cose. FIFA 22 arriverà in una edizione Standard e in una Ultimate Edition ricca di contenuti aggiuntivi e accesso anticipato di 4 giorni.

A prescindere da quale edizione si decida di acquistare, chi effettuerà il pre-ordine di FIFA 22 riceverà:

Oggetto giocatore non scambiabile per il tuo FIFA Ultimate Team

Oggetto Kylian Mbappé in prestito per 5 partite FUT

Ambiasciatore FUT a scelta in prestito tra Alaba, Foden o Son per 3 partite FUT

Giovane promessa locale con potenziale da campione

Chi, invece, pre-ordinerà la Ultimate Edition di FIFA 22 entro l’11 agosto 2021 riceverà anche:

Offerta a tempo limitato – Ottieni un oggetto giocatore Eroi FUT dal 1° dicembre!

Oggetto giocatore Da tenere d’occhio

Accesso anticipato di 4 giorni

Dual Entitlement – aggiornamento gratuito per console PlayStation 5 o Xbox Series X|S

4.600 FIFA Points

Gli utenti che decideranno di pre-ordinare la Ultimate Edition su Amazon riceveranno in regalo fino a 2200 FIFA Points. Ad oggi, infatti, la versione FIFA 22 Ultimate Team con 1050 FIFA Points è in offerta a 59,97 euro col 25% di sconto sul prezzo di listino, mentre la versione con 2200 FIFA Points può essere preordinata subito col 22% di sconto a 69,97 euro.

FIFA 22, lo ricordiamo, sarà disponibile in Italia dal 1° ottobre 2021 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Origin e Steam, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One.