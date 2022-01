Il Samsung Galaxy S22 Ultra è un Galaxy Note più evoluto

Un rendering ufficiale “conferma” la forte presenza nel DNA del nuovo top di gamma di Samsung di elementi della linea Galaxy Note.

Samsung è pronta a lanciare sul mercato (si parla di febbraio 2022) i suoi prossimi smartphone di fascia alta, ovverosia i modelli Galaxy S22, S22 Plus e Ultra. Di quest’ultimo, in particolare, si è tornato a parlare in queste ore, dopo un nuovo leak che ha confermato di fatto la forte presenza nel suo DNA di elementi della linea Galaxy Note. Un rendering ufficiale pubblicato in tal senso da Evan Blass si ha la “conferma” che il telefono presenta un design ed elementi tecnici riconducibili alla gamma in questione, dal display con i bordi curvi con i margini superiore e inferiore della scocca che terminano con un taglio netto, fino alla stilo posizionata sul lato e la fotocamera anteriore situata in un foro centrale.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Il nuovo dispositivo di Samsung sembra quindi un Note 10 Plus o un Note 20 Ultra con un sistema di fotocamere rinnovato e più potenza generale. Tra gli elementi caratterizzanti del dispositivo una scocca che sul retro dovrebbe essere in vetro opaco, allo scopo di garantire una migliore aderenza in mano ed evitare il più possibile la visibilità delle impronte digitali che altrimenti si accumulerebbero durante l’uso. Di seguito alcune immagini non ufficiali create da Technizo Concept per il sito LetsGoDigital sulla base delle voci di corridoio sul dispositivo disponibili nei giorni scorsi.

Insomma, il colosso coreano punta decisamente sui dispositivi pieghevoli per il prossimo futuro, ma non “dimentica” ovviamente anche gli smartphone “tradizionali”, elaborando una serie di progetti con soluzioni che, come nel caso del Samsung Galaxy S22 Ultra, traggono spunto dal passato della produzione dell’azienda per offrire un prodotto poi migliorato e in linea con i gusti e le esigenze degli utenti odierni. Ricordiamo che pochi giorni fa, Samsung ha presentato il nuovo Galaxy Tab A8, un tablet pensato per l’intrattenimento e lo studio con uno schermo da 10,5 pollici in formato 16:10 e un altoparlante quadruplo con Dolby Atmos.