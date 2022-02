Samsung Galaxy S22 vs Apple iPhone 13: scontro fra giganti

Samsung ha appena svelato i nuovi Galaxy S22; con l’avvento di questi device, molti si staranno chiedendo se possono esser paragonati agli iPhone 13.

Dopo mesi di attesa, Samsung ha finalmente svelato la sua gamma Galaxy S22. E come la serie iPhone 13 di Apple, c’è un telefono per tutti (a patto che voi siate disposti a pagare almeno 849 euro, ovviamente). A prima vista, le ultime ammiraglie dell’OEM sudcoreano sembrano essere valide alternative ai telefoni Apple. Mettiamo ora a confronto il nuovo S22 standard con l’iPhone 13 di Cupertino.

Apple iPhone 13 vs Samsung Galaxy S22: come scegliere?

Il Galaxy S22 parte da 849€ e assomiglia molto alla variante Plus. Ci sono solo poche modifiche fra i due. Entrambi i telefoni ora sfoggiano un pannello posteriore in vetro, che sembra essere più premium rispetto al retro in plastica dell’S21. Anche le opzioni di colore sono leggermente diverse: si può ottenere il telefono in nero, verde, rosa o bianco.

Nel frattempo, S22 Ultra sembra proprio un Galaxy Note. Il design si distingue dal resto del trio per via dei bordi più nitidi, del corpo interamente in vetro e dello slot per la S Pen, mentre le discrete sporgenze dell’obiettivo sostituiscono il modulo fotocamera unificato. L’S22 Ultra è disponibile in nero, bordeaux, verde o bianco.

Anche l’iPhone 13 mini da 849€ e l’iPhone 13 da 940€ assomigliano molto ai loro predecessori. Sia il modello più recente che quello più vecchio hanno il retro in vetro lucido e un telaio in alluminio. Una modulo quadrato sul retro dei telefoni sporge leggermente. Ognuno di questi modelli è disponibile in nero, blu, rosa, rosso o bianco.

L’iPhone 13 Pro da noi parte da oltre 1000€ e l’iPhone 13 Pro Max arriva a 1200€; sembrano premium grazie ai bordi in acciaio inossidabile e alla finitura in vetro satinato. Troviamo un obiettivo tele e questi sono disponibili in blu, oro, grigio o bianco.

Tutti i modelli delle linee Galaxy S22 e iPhone 13 hanno la certificazione IP68.

I tre S22 hanno un display e retro in Gorilla Glass Victus+, oltre a un telaio in alluminio, mentre ciascuno dei modelli di iPhone 13 presenta il vetro Ceramic Shield proprietario sul davanti e sul retro. L’iPhone 13 e l’iPhone 13 mini hanno uno chassis in alluminio, mentre i modelli Pro utilizzano un telaio in acciaio.

Per anni, il SoC personalizzato di Apple ha superato le offerte di Qualcomm, ma la corsa si sta stringendo grazie alla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 1 presente in ciascuno dei nuovi modelli.

S22 e S22+ sono dotati di 8 GB di RAM e presentano 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione. S22 Ultra entry-level offre anche 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, ma le versioni da 256 GB, 512 GB e 1 TB hanno 12 GB di RAM.

Tutti i modelli di iPhone 13 hanno l’ultimo processore A15 Bionic di Apple, ma sulle versioni Pro ottieni GPU più potenti. iPhone 13 e 13 mini sono disponibili in configurazioni di archiviazione da 128 GB, 256 GB e 512 GB.

La scelta dunque, è tutta vostra. Ora avete gli strumenti per compiere una decisione. Quale sarà il vostro nuovo device?