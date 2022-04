Elden Ring scontato per PlayStation 5!

Elden Ring è disponibile ad un prezzo scontato su Amazon nella sua versione Launch Edition per PlayStation 5, con tanti bonus fisici e digitali.

Elden Ring è disponibile su Amazon ad un prezzo scontato e in edizione Launch: si tratta della versione speciale che contiene dei bonus fisici e digitali, ed è disponibile a soli 58,65 euro. I contenuti, oltre al gioco, sono delle toppe in tessuto, un set di adesivi, delle art cards e un poster.

Con Elden Ring, FromSoftware porta in vita storie e un universo realizzati con la loro tipica cura, come immaginati da Hidetaka Miyazaki – creatore dell’influente serie di videogiochi DARK SOULS, e da George R.R. Martin – autore della serie fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Nonostante la trama sia un po’ criptica da decifrare, ecco di cosa parla Elden Ring, nuovo gioco di FromSoftware, creatori di titoli come Dark Souls e Bloodborne:

L’Ordine aureo è andato in frantumi. Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell’Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell’Interregno. Nell’Interregno governato dalla regina Marika l’Eterna, l’Anello ancestrale, sorgente dell’Albero Madre, è andato in frantumi.I discendenti di Marika, progenie di semidei, rivendicarono i frammenti dell’Anello ancestrale, conosciuti col nome di rune maggiori. La follia derivata dalla loro nuova forza diede origine a un conflitto: la Disgregazione. Una guerra che portò all’abbandono della Volontà superiore. E ora la guida della grazia scenderà sui Senzaluce, cui è stata preclusa la grazia dell’oro e sono stati esiliati dall’Interregno.Senza vita eppure vivente, avendo perduto la tua grazia da tempo, segui il sentiero verso l’Interregno oltre il mare nebbioso per apparire dinanzi all’Anello ancestrale. E divenire il lord ancestrale.

