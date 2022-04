Samsung M8 Display vs Apple Studio Display

Apple Studio Display o Samsung M8 Display? I colleghi di MacRumors hanno messo a confronto i due pannelli: ecco cosa hanno scoperto.

Facciamo oggi un confronto fra lo schermo M8 da 32 pollici di Samsung da poco svelato e lo Studio Display di casa Apple. Certo, lo sappiamo bene che hanno una differenza di prezzo di circa 1000€, pertanto qualcuno potrebbe dire: “Che senso ha paragonarli?”. In realtà, il motivo c’è e lo vediamo subito, ma facciamo un passo indietro.

Il colosso sudcoreano ha da poco svelato l’M8, un pannello 4K da ben 32 pollici che costa circa 800€; è drasticamente più economico dello Studio Display dell’azienda rivale. I colleghi di MacRumors hanno realizzato un curioso video in cui hanno confrontato le due offerte premium delle compagnie. Scopriamo subito cosa hanno notato.

Samsung vs Apple: battaglia fra display

In primo luogo segnaliamo che la soluzione di Samsung, oltre a funzionare come semplice display, è anche una fantastica TV con risoluzione 4K e sistema operativo integrato (abbiamo Tizen); ci sono delle app native, uno store per il download delle altre, un telecomando, c’è il supporto per AirPlay, una webcam da 1080p e molto altro ancora.

Con una risoluzione così definita, un aspect ratio così ottimizzato, le immagini sono vibranti e tutto ha un altro sapore, ma non deve sorprendere il fatto che i due pannelli (Samsung e Apple) sono completamente differenti. Ovviamente quello della mela risulta il vincitore in questione senso: è più nitido, i contenuti si vedono meglio, i colori sono più saturi e c’è una fedeltà cromatica maggiore. Per i professionisti, non c’è storia.

Sul fronte del design… Samsung prende ispirazione dallo Studio Display e, a sua volta, dall’iMac da 24 pollici, colorazioni comprese. L’azienda lo vende in bianco, verde, rosa e blu. Inutile dirlo che il match con gli altri prodotti dell’azienda di Cupertino è perfetto. Inoltre, è più grande del pannello di Apple che misura solo 27 pollici. Non di meno, è subito pronto all’uso, non appena viene tirato fuori dalla scatola: lo si può regolare in tutto e per tutto.

La soluzione di Apple vince sul fronte degli speaker e del microfono; ha anche 4 porte USB C che lo rendono perfetto per i professionisti. Il monitor di Samsung invece, ha una microHDMI e due porte USB C. C’è una fotocamera esterna che si collega magneticamente all’M8, ma lo Studio Display ha la webcam con Center Stage integrato (compatibile solo con Mac).

Voi quale preferite fra i due?