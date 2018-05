Microsoft annuncia nuove funzionalità per Outlook

Luca Colantuoni,

Microsoft ha aggiornato il suo popolare servizio di posta elettronica, aggiungendo diverse funzionalità alle versione disponibili su Windows, macOS, web, Android e iOS. La maggior parte delle novità di Outlook annunciate dall’azienda di Redmond riguardano attività lavorative eseguite dagli utenti business. Quasi tutte possono essere già utilizzate, mentre le restanti saranno accessibili nel corso delle prossime settimane.

La prima novità riguarda i pagamenti delle bollette. Quando Outlook.com identifica una notifica di pagamento nei messaggi di posta mostra una riassunto nella parte superiore e inserisce la scadenza nel calendario. È possibile anche ricevere un promemoria due giorni prima che ricorda la scadenza imminente. Outlook per Windows, invece, semplifica l’organizzazione di un meeting suggerendo il luogo e la conference room usate di recente (se disponibile). Outlook per iOS utilizza le informazioni sulla posizione geografica, l’indirizzo di destinazione e le condizioni del traffico per comunicare all’utente l’ora della partenza. Il servizio di Microsoft supporta inoltre multipli fusi orari per gli eventi in calendario.

In Outlook per iOS sono ora disponibili i dettagli dell’organigramma aziendale nelle informazioni dei contatti. Se l’azienda utilizza Azure Active Directory è possibile vedere la catena di comando e quindi il diretto superiore a cui fare rapporto. La versione mobile di Outlook supporta i proxy SOCKS usati per impedire l’accesso ad Internet da smartphone e tablet. Sono numerose anche le funzionalità in arrivo nei prossimi mesi.

Con Outlook per iOS sarà possibile sincronizzare le cartelle delle bozze e quindi continuare la scrittura su un altro dispositivo, mentre in Outlook per Android verrà integrato Office Lens. Verranno inoltre migliorate le risposte rapide e aggiunta l’opzione per taggare i contatti preferiti. Infine, Outlook per Android consentirà di bloccare la visualizzazione di contenuti esterni, come le immagini pubblicitarie.