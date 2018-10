Surface Pro 6, Laptop 2 e Studio 2 tardi in Italia

Filippo Vendrame,

I nuovi Surface Pro 6, Surface Laptop 2 e Surface Studio 2 hanno convinto subito sia gli analisti che gli utenti. Sebbene non rivoluzionari, offrono quel miglioramento in termini di prestazioni e di esperienza d’uso che molti cercavano nei precedenti modelli. Per gli italiani, la curiosità era di capire quando avrebbero potuto mettere le mani su questi nuovi prodotti di Microsoft e soprattutto a che prezzo. A seguito della presentazione, infatti, non era stata fatta alcuna comunicazione ufficiale in merito alle disponibilità ed ai prezzi per il mercato italiano.

Microsoft Italia, attraverso un comunicato, ha fatto parzialmente chiarezza ed ha annunciato che tutti e tre i nuovi prodotti arriveranno in Italia. Purtroppo, l’attesa per poterli acquistare sarà lunga. La società, infatti, ha evidenziato come i Surface Pro 6, Laptop 2 e Studio 2 arriveranno in Italia entro la prima parte del 2019. Sfortunatamente non è stata evidenziata una data più precisa e quindi è lecito immaginare che per poter acquistare i nuovi Surface si possa dover aspettare ancora 5-6 mesi. Non è chiaro il motivo di questa scelta ma ancora una volta, Microsoft ha voluto dare priorità al mercato americano.

La buona notizia è che gli attuali Surface Pro 2017 e Surface Laptop, comunque sempre molto validi, sono oggetto di continui ed interessanti sconti e chi ha la necessità di acquistarli potrà farlo risparmiando cifre interessanti senza dover, per forza, attendere i nuovi modelli che arriveranno solamente tra molti mesi.

Il comunicato di Microsoft mette in evidenza anche un altro aspetto interessante e cioè che in Italia arriverà anche il Surface Studio 2. Per chi lavora con la grafica trattasi di una buona notizia visto che il precedente modello non era arrivato in Italia.

Bocche cucite sui prezzi che, verosimilmente, saranno svelati in prossimità del lancio italiano.