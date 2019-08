Lettori MP3 e MP4 a conduzione ossea: i migliori

Filippo Vendrame,

Dispositivi audio come i lettori MP3 e MP4 a conduzione ossea sono gadget che stanno andando sempre più di moda. L’aspetto particolare che piace molto alle persone è proprio la tecnologia a conduzione ossea che è in grado di offrire un’esperienza d’ascolto differente rispetto a quella classica. Per capire come funziona in maniera semplice questa tecnologia, basta evidenziare come il suono viene propagato attraverso una vibrazione direttamente all’interno del canale uditivo.

I dispositivi che utilizzano questa tecnologia dispongono di piccole placche che si posizionano sopra la congiunzione tra mascella e mandibola, poco più avanti dell’orecchio stesso, per garantire il trasferimento dell’informazione sonora. Una tecnologia che permette di realizzare dispositivi audio più agili e leggeri. Inoltre, un sistema a conduzione ossea permette alle persone di poter continuare a percepire i rumori ambientali. Un vantaggio soprattutto in ottica sicurezza visto che in questo modo sarà più facile percepire eventuali pericoli.

Qualcuno sostiene, tuttavia, che questa tecnologia non offra la stessa qualità audio dei sistemi tradizionali. Per quanto riguarda i lettori MP3 e MP4 a conduzione ossea, trattasi di normali lettori audio digitali inglobati all’interno di normali cuffie a conduzione ossea. Un modo alternativo, quindi, di poter ascoltare la musica senza dover avere a portata di mano il proprio smartphone.

Ecco quindi una selezione di lettori MP3 e MP4 a conduzione ossea da poter acquistare.

Lettori MP3 e MP4 a conduzione ossea: quali acquistare

