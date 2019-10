FUJIFILM X-Pro3: mirrorless dall’anima analogica

Filippo Vendrame,

FUJIFILM X-Pro3 è ufficiale è trattasi di una nuovo fotocamera mirrorless che il produttore definisce dall’anima “analogica”. Top di gamma della serie di fotocamere digitali mirrorless della Serie X, questo nuovo prodotto di FUJIFILM si presenta con un guscio in titanio e un rivestimento Duratect per la massima resistenza. Dal punto di vista tecnico, X-Pro3 utilizza il sensore “X-TransTM CMOS 4” retroilluminato da 26,1 MP e il processore di elaborazione delle immagini “X-Processor 4”, per garantire prestazioni e qualità delle immagini.

Grazie a questa combinazione e al nuovo firmware, l’AF a rilevamento di fase, questa fotocamera mirrorless ora funziona fino a una luminosità di -6 EV, che è molto vicina alla totale oscurità. La nuova FUJIFILM X-Pro3 adotta un mirino “Advanced Hybrid Viewfinder” che utilizza un pannello “organic EL” ad alta risoluzione da 3,69 milioni di punti e presenta un’alta luminosità e una avanzata riproduzione del colore per soddisfare le esigenze professionali e garantire una migliore esperienza visiva.

Ulteriore novità di questo modello di fotocamera mirrorless, la simulazione pellicola “CLASSIC Neg“, che simula la pellicola negativa a colori che veniva normalmente utilizzata per la fotografia istantanea.

Sono poi disponibili due varianti di colore con la tecnologia di indurimento superficiale Duratect per una maggiore robustezza e una finitura premium. FUJIFILM X-Pro3 versione BLACK solo corpo sarà in vendita da fine novembre 2019 al prezzo indicativo consigliato al pubblico di 1939,99 euro.

FUJIFILM X-Pro3 versione DURATECT BLACK solo corpo e FUJIFILM X-Pro3 versione DURATECT SILVER solo corpo saranno in vendita da metà dicembre 2019 al prezzo indicativo consigliato al pubblico di 2139,99 euro.