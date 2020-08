Apple One, in arrivo il bundle per i servizi Apple

Matteo Tontini,

Apple offre molti servizi in abbonamento e ora pare abbia intenzione di raggrupparli in uno o più pacchetti. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la società starebbe preparando una serie di bundle – al momento denominati internamente Apple One – che offriranno diversi servizi della società della mela morsicata a un prezzo mensile ridotto.

Secondo la fonte, il più economico combinerà Apple Music e Apple TV+, ma sarà seguito da opzioni più costose che coinvolgeranno Apple Arcade, Apple News+ e infine iCloud. Pare sia previsto anche un pacchetto che includerà un servizio di fitness virtuale, nome in codice Seymour, in stile Peloton.

La composizione di ogni pacchetto potrebbe cambiare prima del lancio, a ogni modo. Stando sempre a Bloomberg, i bundle Apple One supporteranno il sistema Family Sharing dell’azienda, consentendo a un massimo di sei persone di usufruire degli stessi abbonamenti. I pacchetti dovrebbero essere lanciati insieme ai nuovi iPhone, a ottobre, e la prossima versione del noto sistema operativo mobile, iOS 14, esaminerà le app più utilizzate dall’utente per suggerirgli quali bundle avrebbero più senso.

Per chi non lo sapesse, l’azienda attualmente offre i seguenti servizi di abbonamento: Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+, iCloud e Apple Care. L’azienda ha provato diverse soluzioni per aumentare il numero degli abbonati nel corso degli anni: per esempio, è possibile ottenere un anno gratuito di Apple TV+ acquistando un nuovo dispositivo Apple e riscattando l’offerta pertinente entro 90 giorni.

Quella di Apple è una mossa che potrebbe funzionare, ma l’azienda dovrebbe comunque dimostrare che vale la pena dare la priorità alle sue offerte rispetto alla concorrenza. Dopotutto, molte persone non possono permettersi troppi abbonamenti digitali ogni mese.