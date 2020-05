Come usare il bonus Mobilità fino a 500 euro su Amazon

Redazione Webnews,

Amazon è tra i siti di e-commerce che si sono già adeguati per il bonus Mobilità, il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’acquisto di biciclette, biciclette elettriche e monopattini con uno sconto del 60% sul prezzo di acquisto fino ad un massimo di 500 euro.

Dopo avervi illustrato nel dettaglio come funziona il bonus e chi può utilizzarlo, vediamo come approfittare del Bonus Mobilità su Amazon nella fase in cui si troviamo, la Fase 1 che si concluderà non appena verrà lanciata una piattaforma dedicata da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Iniziamo subito col dirvi che, in attesa dell’avvio della Fase 2 per il bonus Mobilità, il costo dei prodotti sarà totalmente a carico dell’acquirente, che dovrà poi inoltrare la richiesta di rimborso sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non appena sarà attivato.

Il primo passaggio da seguire per l’acquisto dei prodotti su Amazon e la successiva richiesta di rimborso è fondamentale: bisogna associare il vostro codice fiscale nel vostro account Amazon seguendo le indicazioni riportate a questo indirizzo.

A questo punto si può procedere l’acquisto dei prodotti idonei, di cui vi proponiamo di seguito una selezione:

Una volta completato l’acquisto sarà necessario scaricare la fattura e conservarne una copia.

Nel momento in cui sarà disponibile la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la richiesta dei bonus si potrà caricare la fattura e attendere l’erogazione del rimborso, che sarà emesso in ordine di richiesta e fino ad esaurimento del budget.