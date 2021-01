YouTube prolunga la sospensione di Donald Trump

Redazione Webnews,

Il giorno dell’insediamento di Joe Biden e Kamala Harris alla Casa Bianca è arrivato, ma questo non significa che l’ex Presidente USA Donald Trump riuscirà da subito a riprendere il controllo dei propri profili social. Di certo, almeno per il momento, non potrà pubblicare alcun contenuto su YouTube.

La piattaforma di streaming di Google ha confermato in queste ore la decisione di estendere la sospensione dell’account ufficiale di Donald Trump per almeno un’altra settimana, motivando questa scelta col rischio ancora concreto di incitamento alla violenza durante la transizione del potere a Biden, procedura che ad oggi non vedrà la partecipazione fisica di Trump, pronto a tornare in Florida poche ore prima della cerimonia.

Un portavoce di YouTube ha annunciato l’estensione a Bloomberg:

Alla luce delle preoccupazioni legate a potenziali nuove violenze, al canale di Donald J. Trump saranno inibiti il caricamento di nuovi video e la trasmissione in livestreaming per altri 7 giorni. Come abbiamo affermato in precedenza, i commenti ai video resteranno disabilitati indefinitamente.

Trump è comunque riuscito a dire addio ai suoi sostenitori – e a tutti quelli che aspettavano questo momento da quattro anni – anche su YouTube, sfruttando per l’ultima volta l’account ufficiale della Casa Bianca che dalle prossime ore sarà sotto il controllo dell’amministrazione Biden.

Terminata questa ulteriore settimana di sospensione, legata come abbiamo detto in apertura al video con cui Trump aveva incitato i suoi sostenitori all’assalto a Capitol Hill, l’account YouTube di Trump resterà sorvegliato speciale e, anzi, perderà quei privilegi legati al suo ruolo pubblico. Se Trump continuerà a violare i termini del servizio il suo account potrebbe essere chiuso definitivamente.