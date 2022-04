Frullatore a immersione 1000w 5in1 a META’ PREZZO su Amazon (25€)

Questo frullatore 5 In 1 in acciaio è dotato di un set di strumenti professionale e funzionale è a metà prezzo su Amazon: corri a comprarlo.

Primavera, tempo di lunghe passeggiate all’aria aperta e di voglia di rimettersi in forma in vista dell’estate. Anche a tavola, preparando tanti bei piatti leggeri e salutari, magari con l’aiuto di un super utile frullatore 5 in 1 come questo, che oggi puoi fare tua ad appena 25€, ovverosia a metà prezzo rispetto al prezzo di listino che è di 49,99€.

Inserisci il codice RHMRQJFG al momento del pagamento e il gioco è fatto. Le spedizioni, poi, sono gratuite via Amazon.

Frullatore a immersione Facelle 1000w Minipimer 5 In 1

Questo prodotto ha davvero tutto quello che serve per aiutarti in cucina: dotato di un set di strumenti professionale e funzionale, tra cui tritatutto, mixer, frusta e misurino. Questo ti offre la possibilità di realizzare frullati, zuppe, dessert, pappe e una maggiore varietà di deliziosi piatti fatti in casa.

Grazie al potente motore in acciaio inossidabile da 1000 watt, offre il doppio della durata e un’elevata efficienza di taglio, puoi mescolare rapidamente ingredienti con diverse dimensioni e gradi di durezza. Risparmia tempo ed energia. Il coperchio della testa di taglio a forma di petalo può proteggere efficacemente la lama dall’usura e prevenire gli schizzi di vertebre e cibo. Non devi preoccuparti della cucina disordinata e mantieni la tua cucina in ordine. Inoltre, il design di blocco del minipimer immersione impedisce ai bambini di usare e farsi del male.

Gli accessori del frullatore ad immersione sono realizzati in acciaio inossidabile 304 e materiale per uso alimentare sicuro e privo di BPA. Ciò garantisce la sicurezza degli alimenti per bambini. Approfitta dunque di questa incredibile offerta, e fallo tuo con appena 25€, ovverosia a metà prezzo rispetto al prezzo di listino che è di 49,99€. Spedizioni gratis via Amazon.