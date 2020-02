Guida: i migliori speaker Bluetooth portatili

Flavio Piccioni,

Con l’arrivo anticipato della bella stagione iniziamo già a pensare a giornate in spiaggia o davanti a un barbecue, ma anche in occasione di un weekend in una capitale europea possiamo mettere in valigia uno speaker portatile per assicurarci una colonna sonora ogni volta ne abbiamo voglia. Vediamo quindi una selezione delle migliori casse che possiamo acquistare in questo inizio di 2020, tutte in grado di offrire un’ottima qualità di riproduzione ed elencate in ordine alfabetico dal momento che questa vuole essere una vetrina e non un confronto.

Anker Soundcore Flare 2

All’inizio Anker era sinonimo di caricabatterie e cavi USB, ma negli ultimi anni l’azienda cinese si è distinta anche per dispositivi audio di alta qualità ad un’ottimo prezzo, fino alla creazione del sottobrand Soundcore. E Soundcore Flare 2 è l’ultimo prodotto di una fortunata famiglia di speaker dalle dimensioni compatte ma dalla qualità audio assolutamente valida: diffusori a due vie da 20W per audio a 360° e tecnologia BassUp. Il Flare 2 aggiunge poi due anelli luminosi a LED con colori e animazioni personalizzabili, possibilità di sincronizzare fino a 100 speaker, connettore USB-C per la ricarica e batteria da 5200mAh per un’autonomia di 12 ore. Il tutto disponibile al prezzo consigliato di soli €89.

Beats Pill+

Fra i grandi marchi dell’audio non può mancare Beats, inizialmente creata dal rapper americano Dr.Dre e successivamente acquisita prima da HTC e successivamente da Apple. Pill+ è l’ultimo modello dell’omonima serie, con un sistema a quattro altoparlanti (2 woofer + 2 tweeter) ed un’autonomia di 12 ore di riproduzione. Vista l’appartenenza alla famiglia Apple il cavo di ricarica è di tipo Lightning, mentre acquistando due altoparlanti è possibile creare un sistema stereo o semplicemente raddoppiare la potenza. Il prezzo di vendita è di €199.

Bose Soundlink Revolve

Un’altro brand immancabile quando si parla di altoparlanti di qualità è Bose, che abbiamo inserito in questa lista con il Soundlink Revolve, diffusore a 360° composto da un trasduttore full-range e due radiatori passivi. Fra le sue caratteristiche troviamo l’impermeabilità (IPx4), la costruzione con materiali paracolpi e 12 ore di autonomia con una ricarica completa. Il prezzo di vendita è di €179.

Fresh ‘N Rebel Rockbox Bold L

Forse Fresh ‘N Rebel non è fra i primi nomi che vengono in mente quando si parla di casse audio, ma da un paio di anni l’azienda olandese è riuscita a creare una gamma completa di prodotti che fanno del design e soprattutto dei colori il loro fattore distintivo, ma che in ogni caso non deludono quando si parla di qualità audio. Rockbox Bold L ha un’autonomia di 15 ore e funziona da power bank se dobbiamo ricaricare lo smartphone, è completamente impermeabile (IPx7) e può abbinarsi ad un altro speaker identico in configurazione stereo. Il prezzo consigliato è di soli €99.

JBL Pulse 4

JBL, brand di Harman/Kardon e parte della famiglia Samsung, è un’altro di quei nomi sinonimi di ottima qualità sonora e con un’ampia famiglia di speaker portatili che vedono le linee Flip e Charge fra le più popolari, ma qui vogliamo parlare del Pulse 4 caratterizzato da un pannello a LED ad alta definizione che copre tutta la superficie laterale e che permette di personalizzare gli effetti luminosi creando atmosfere adatte al momento. Le caratteristiche tecniche comprendono un trasduttore da 57mm e potenza di 20W, una batteria da 7260mAh per 12 ore di autonomia e connettore USB-C per la ricarica, certificazione IPx7 e possibilità di abbinare altri speaker in modalità PartyBoost. Il prezzo di vendita è di €229.

LG XBOOM Go PK5

Con un design sicuramente originale ed una partnership fra LG e l’inglese Meridian, XBOOM Go PK5 è il modello intermedio della gamma di speaker Bluetooth portatili della casa coreana. Le caratteristiche tecniche includono una coppia di altoparlanti stereo con potenza di 20 Watt, certificazione di impermeabilità IPx5 e batteria con autonomia di 18 ore. Presente anche dei LED multicolori per illuminare le feste a ritmo di musica. Il prezzo di vendita è di €149.

Sony SRS-XB41

Anche Sony è sinonimo di ottima qualità audio, con un’esperienza pluridecennale in tutti i settori dell’intrattenimento e, negli ultimi anni con l’implementazione delle migliori tecnologie sonore. Fra gli speaker Bluetooth in gamma evidenziamo SRS-XB41, con due altoparlanti da 58mm dotati di Extra-Bass e Live-Sound, luce stroboscopica e linea multicolore perimetrale. Molto utile, come da tradizione Sony, la presenza della connettività NFC per un accoppiamento rapido con lo smartphone, mentre per la ricarica troviamo un connettore USB-C accanto ad un USB-A per ricaricare lo smartphone. Non manca poi la certificazione IP67, mentre la batteria può arrivare a garantire fino a 24 ore di autonomia. Il prezzo di listino è di €229, ma sia online che nei negozi fisici si può trovare a prezzi molto più bassi.

Ultimate Ears Megaboom 3

Fra i migliori speaker Bluetooth non poteva mancare Ultimate Ears, brand del gruppo Logitech famoso per l’elevata qualità dei suoi diffusori, con il più recente Megaboom 3. Con un sound coinvolgente a 360° e bassi profondi, Megaboom 3 ha anche passato numerosi test di resistenza ed è certificato IP67, continuando a suonare anche in acqua grazie alla costruzione che lo fa galleggiare. La funzionalità PartyUp permette di collegare fino a 150 speaker alla stessa sorgente audio, mentre la batteria può arrivare a 20 ore di riproduzione musicale. Il prezzo consigliato è di €199.