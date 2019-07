Oppo Reno Z in Italia dal 10 luglio

Luca Colantuoni,

Dopo Reno e Reno 10x Zoom arriva in Italia anche l’ultimo modello della serie. Il nuovo Oppo Reno Z, annunciato a fine maggio, sarà disponibile a partire dal 10 luglio. Lo smartphone ha un design più tradizionale, ma specifiche altrettanto interessanti. Il prezzo è molto accessibile.

Reno e Reno 10x Zoom hanno una fotocamera frontale pop-up da 16 megapixel, grazie alla quale Oppo ha ottenuto uno screen-to-body ratio del 93,1%. La fotocamera frontale del Reno Z è invece ospitata dal notch a goccia visibile nella parte superiore dello schermo, quindi lo screen-to-body ratio è leggermente inferiore (92%). Il produttore ha scelto però un sensore con risoluzione di 32 megapixel. Il display AMOLED ha una diagonale di 6,4 pollici e una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel).

Nessuna novità per la dual camera posteriore. Anche il Reno Z ha una fotocamera principale con sensore Sony IMX586 da 48 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.7. Quella secondaria da 5 megapixel rileva la profondità e viene sfruttata per applicare l’effetto bokeh. Grazie alla funzionalità Ultra Night Mode 2.0 è possibile scattare foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Sono presenti anche il flash LED e l’elemento sferico O-Dot che solleva lo smartphone quando viene appoggiato su una superficie piana.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core MediaTek Helio P90, 4 GB di RAM e 128 GB di storage. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 4.035 mAh supporta la tecnologia di ricarica VOOC Charge 3.0.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia ColorOS 6. Gli utenti italiani possono scegliere i colori Aurora Purple e Jet Black. Il prezzo del Reno Z è 349,00 euro.