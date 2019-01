Alexa pulisce la casa con iRobot Roomba

Filippo Vendrame,

Alexa è pronta a pulire la casa assieme ai robot aspirapolvere iRobot Roomba. Il produttore americano specializzato in prodotti per la domotica ha confermato la disponibilità del supporto di Alexa in lingua italiana che permetterà alle persone di controllare alcuni modelli dei robot aspirapolvere solamente con l’utilizzo della voce. Trattasi di una novità molto importante che rende i Roomba di iRobot ancora più smart. La compatibilità arriva sotto forma del rilascio della Skill “iRobot Home” per Alexa per gli utenti italiani. Le Skill sono piccole app che permettono di aumentare le funzionalità dell’assistente vocale di Amazon.

Tramite Alexa sullo smartphone o ancora meglio attraverso uno smart speaker della serie Echo di Amazon, le persone potranno avviare e personalizzare la pulizia di casa. Tutti coloro che sono in possesso di un robot Roomba 600, 800, 900, series e e serie i, potranno disporre di questa novità. L’utilizzo della Skill di Alexa “iRobot Home” è davvero facile. La prima cosa da fare è utilizzare l’app “iRobot HOME” per iOS ed Android dalla quale si gestisce il proprio robot aspirapolvere per creare un account se non già fatto in precedenza. Successivamente si dovrà aprire l’app Alexa per installare la Skill “iRobot Home” che andrà configurata con i parametri del proprio account iRobot.

A quel punto, sempre attraverso l’app, sarà necessario effettuare l’accoppiamento con il robot. Conclusa la procedura di configurazione, le persone saranno pronte a poter controllare con la voce il proprio robot aspirapolvere. In maniera molto semplice sarà possibile avviare, fermare e programmare la pulizia di casa rimanendo comodamente seduti in poltrona.

La pagina dedicata alla Skill di iRobot suggerisce anche alcuni comandi che possono essere utilizzati per gestire con la voce i robot aspirapolvere.

“Alexa, chiedi a Roomba di iniziare a pulire”

“Alexa, chiedi a Roomba di smettere di pulire”

“Alexa, chiedi a Roomba di tornare alla home”

“Alexa, chiedi a Roomba cosa sta facendo”

“Alexa, chiedi a Roomba dove si trova”

“Alexa, chiedi a Roomba di programmare le pulizie”

“Alexa, chiedi a Roomba di eliminare le pulizie programmate”

“Alexa, chiedi a Roomba quando inizierà a pulire”